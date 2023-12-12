В Грузии почтили память Гейдара Алиева

В Грузии почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В Грузии почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает местное бюро Report, в Тбилиси прошел ряд мероприятий, подготовленных посольством Азербайджана в Грузии в связи с 20-летием со дня смерти великого лидера.

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, представители общественности и журналисты возложили цветы к памятнику общенационального лидера в парке Гейдара Алиева в Тбилиси и почтили его память.

Они также посетили памятник великому лидеру в Рустави.