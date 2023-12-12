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В Грузии почтили память Гейдара Алиева

В Грузии почтили память Гейдара Алиева В Грузии почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
12 декабря 2023 г. 11:37
В Грузии почтили память Гейдара Алиева

В Грузии почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает местное бюро Report, в Тбилиси прошел ряд мероприятий, подготовленных посольством Азербайджана в Грузии в связи с 20-летием со дня смерти великого лидера.

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, представители общественности и журналисты возложили цветы к памятнику общенационального лидера в парке Гейдара Алиева в Тбилиси и почтили его память.

Они также посетили памятник великому лидеру в Рустави.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin xatirəsi Gürcüstanda yad edilib

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