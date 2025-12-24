Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    В Грозном состоялось открытие мемориальной плиты в память о жертвах крушения самолета AZAL

    Внешняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 20:57
    В Грозном состоялось открытие мемориальной плиты в память о жертвах крушения самолета AZAL

    Сегодня в городе Грозный в сквере им. общенационального лидера Гейдара Алиева состоялась церемония открытия мемориальной плиты в память о жертвах крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявшего 25 декабря 2024 года рейс Баку - Грозный.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в РФ, в мероприятии приняли участие посол Рахман Мустафаев, президент авиакомпании AZAL Самир Рзаев, руководитель Администрации главы и правительства Чеченской Республики (ЧР) РФ Галас Таймасханов, представители правительства и парламента ЧР, а также местной азербайджанской общины.

    Самир Рзаев в своем выступлении выразил благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову за принятое решение об установке мемориала.

    На церемонии было отмечено, что установление мемориала именно в сквере имени Гейдара Алиева имеет глубокий символический смысл, так как имя общенационального лидера азербайджанского народа неразрывно связано с идеями государственности и ответственности.

    По его словам, память о трагедии будет, несомненно, служить напоминанием о необходимости беречь мир, человеческую жизнь и доверие между народами: "Она стала тяжелым испытанием для всех нас, оставив глубокую боль в сердцах родных и близких погибших".

    Данный мемориал станет местом тишины, памяти и уважения, где будут звучать слова скорби и человеческого сопереживания.

    Фото
    Qroznıda AZAL təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanların xatirəsinə memorial plitə ucaldılıb

    В Грозном состоялось открытие мемориальной плиты в память о жертвах крушения самолета AZAL

