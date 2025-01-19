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В Греции почтили память шехидов 20 Января

В Греции почтили память шехидов 20 Января Посольство Азербайджана в Греции провело памятное мероприятие, посвященное годовщине трагедии 20 Января.
Внешняя политика
19 января 2025 г. 22:02
В Греции почтили память шехидов 20 Января

Посольство Азербайджана в Греции провело памятное мероприятие, посвященное годовщине трагедии 20 Января.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

"Посольство Азербайджана провело памятное мероприятие с участием азербайджанской общины в Греции, посвященное 35-й годовщине трагедии 20 Января", – отмечается на странице посольства в соцсети Х.

Напомним, что 17 января в Национальном университете современных языков в столице Пакистана Исламабаде было проведено памятное мероприятие, посвященное памяти жертв трагедии Черного января.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYunanıstanda 20 Yanvar faciəsinin ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib

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