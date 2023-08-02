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В Госкомитете состоялась встреча с группой иностранных журналистов и медиа-экспертов

В Госкомитете состоялась встреча с группой иностранных журналистов и медиа-экспертов 2 августа председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с группой журналистов и медиа-экспертов, работающих в США и аккредитованных в штаб-квартире ООН.
Внешняя политика
2 августа 2023 г. 20:31
В Госкомитете состоялась встреча с группой иностранных журналистов и медиа-экспертов

2 августа председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с группой журналистов и медиа-экспертов, работающих в США и аккредитованных в штаб-квартире ООН.

В комитете Report сообщили, что гостям была представлена информация о связях комитета с международными организациями и совместных проектах.

Затем председатель Госкомитета и ответственные сотрудники ответили на интересующие журналистов вопросы.

Инициатор визита представителей иностранных СМИ в нашу страну, журналист Вусала Аббасова, продолжающая обучение в Йельском университете США и работающая в Американском бюро Информационного агентства Report, выразила благодарность за теплый прием.

Отметим, что в делегацию входят руководитель бюро ООН Arab News Афрам Косафи, долгое время работавший в качестве военного корреспондента ведущих медиа-структур мира (Fox TV, CNN, Al Jazeera) в зонах конфликтов в Афганистане, Ираке и Южном Ливане, корреспондент влиятельной телевизионной сети Республики Колумбия (Caracol TV and Canal 1) в Нью-Йорке и столице Вашингтоне, известный блогер Паола Варгас, учредитель и главный редактор Schirach Report Паоло вон Ширач, фотожурналист Американского бюро Анатолийского агентства, учредитель Turkish Journal Сельджук Аджар и президент RC Communications, известный журналист и политический обозреватель Кельвин Дарк.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsində bir qrup əcnəbi jurnalist və media eksperti ilə görüş keçirilib

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