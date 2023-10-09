В Госкомитете по делам беженцев состоялась встреча с региональным директором МОМ

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с региональным директором Международной организации по миграции (МОМ) по Юго-Восточной, Восточной Европе и Центральной Азии Манфредом Профази и вре

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с региональным директором Международной организации по миграции (МОМ) по Юго-Восточной, Восточной Европе и Центральной Азии Манфредом Профази и временным руководителем представительства организации в нашей стране Амром Тахой.

Как сообщили Report в госкомитете, гостям была представлена подробная информация об основных направлениях государственной политики в вопросе беженцев и вынужденных переселенцев.

Было отмечено, что Азербайджан реализует специальную государственную программу, охватывающую период до 2026 года. До настоящего времени был обеспечен возврат более 2 тыс. вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории.

В то же время была отмечена необходимость устранения последствий минного террора со стороны Армении.

На встрече были обсуждены текущая деятельность и будущие инициативы МОМ, представляющие взаимный интерес, а также вопросы, связанные с Государственной программой по "Большому возвращению" на освобожденные от оккупации территории.