В госкомитете назвали основные проблемы, связанные с нарушением прав женщин в странах ДН

В Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей назвали основные проблемы, связанные с нарушением прав женщин и девочек в странах Движения неприсоединения.

В Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей назвали основные проблемы, связанные с нарушением прав женщин и девочек в странах Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, заведующая отделом правового обеспечения госкомитета Талия Ибрагимова, выступая на дополнительной панели в рамках конференции "Расширение прав и возможностей женщин", отметила среди основных проблем – принуждение девочек к ранним бракам, ограниченное участие в государственном управлении, низкие финансовые возможности.

По ее словам, сегодня в Азербайджане действует 161 организация в сфере защиты прав женщин.

"В Азербайджане на сегодняшний день законодательство полностью соответствует принципам гендерного равенства. Необходимая законодательная база была сформирована благодаря вниманию государства к этому вопросу. Уже в этом году мы подведем итоги Национального плана действий. В дальнейшем будет обсуждаться принятие нового плана, так как не все проблемы устранены. Например, проблема селективных абортов все еще остается актуальной", - сказала она.