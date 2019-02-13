В Госдуме России проведен "круглый стол" на тему отношений с Азербайджаном - ВИДЕО

Москва. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Москве в Госдуме РФ состоялся "круглый стол" на тему "Культурные мосты между Россией и Азербайджаном, образующие основу мультикультурного диалога".

Как сообщает московское бюро Report, выступивший в качестве организатора мероприятия председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал о развитии отношений между Азербайджаном и Россией.

Он отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются: "Открытый мост даст толчок развитию экономики обеих стран, а также приведет к росту товарооборота. Ратификация парламентом Азербайджана документа по сотрудничеству в Каспийском море является показателем отношений между двумя странами", - подчеркнул он.

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев в своем выступлении обратил внимание на имеющийся в Азербайджане мультикультурализм и отметил, что за счет заложенного Гейдаром Алиевым курса Азербайджан сегодня продолжает развиваться.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу отметил, что подобные "круглые столы" дают толчок развитию отношений и поблагодарил комитет ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Руководитель рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Али Гусейнли в своем выступлении выделил роль диаспоры в развитии отношений между двумя странами.

А.Гусейнли подчеркнул, что главы парламентов Азербайджана и России особо ценят двусторонние отношения.

С целью укрепления мультикультурного диалога и обсуждения актуальных вопросов развития народной дипломатии среди стратегических партнеров представители министерств культуры России и Азербайджана, посольства Азербайджана в Москве, Фонда Гейдара Алиева, известные деятели культуры и искусства обеих стран участвуют в "круглом столе".

Мероприятие продолжается выступлениями.

Игбал Рустамов