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В Госдепе прокомментировали сроки назначения нового посла США в Азербайджане

В Госдепе прокомментировали сроки назначения нового посла США в Азербайджане Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер прокомментировал задержку с назначением нового посла США в Азербайджане.
Внешняя политика
26 мая 2023 г. 02:50
В Госдепе прокомментировали сроки назначения нового посла США в Азербайджане

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер прокомментировал задержку с назначением нового посла США в Азербайджане.

Как сообщает американское бюро Report, М.Миллер в ответ на вопрос, адресованный по соответствующей теме, заявил, что Госдеп выступает за скорейшее утверждение кандидатуры Марка Либби, выдвинутого президентом США Джозефом Байденом еще в мае прошлого года:

"Мы поддерживаем быстрое подтверждение нашего кандидата. Если есть какие-либо дополнительные вопросы по этому поводу, вам, вероятно, следует направить их в Капитолий".

Отметим, что срок полномочий посла США в Азербайджане истек в июле прошлого года.

25 мая 2022 года президент США Джозеф Байден внес предложение в Комитет по международным отношениям Конгресса о назначении дипломата Марка Либби послом в Азербайджане.

Однако 3 января этого года предложение относительно его кандидатуры было возвращено в администрацию Байдена. В тот же день Госдепартамент снова выдвинул его кандидатуру.

Либби в настоящее время работает в Национальном военном колледже в Вашингтоне.

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