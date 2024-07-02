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В Госдепе назвали приоритетом продолжающиеся переговоры между Баку и Ереваном

В Госдепе назвали приоритетом продолжающиеся переговоры между Баку и Ереваном США продолжат работу с Азербайджаном и Арменией в направлении конкретных встреч и задач в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне.
Внешняя политика
2 июля 2024 г. 22:52
В Госдепе назвали приоритетом продолжающиеся переговоры между Баку и Ереваном

США продолжат работу с Азербайджаном и Арменией в направлении конкретных встреч и задач в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне.

Как сообщает американское бюро Report, об этом на регулярном брифинге заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

По его словам, продолжающиеся между двумя странами обсуждения являются приоритетом для Госдепа.

"В контексте вопроса на Южном Кавказе - это является приоритетом для нас. Мы продолжим работать в направлении конкретных встреч и задач в рамках саммита [НАТО в Вашингтоне]", - отметил Патель.

Представитель Госдепартамента отказался говорить о конкретной повестке встреч.

Напомним, что саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Азербайджан и Армения, как ожидается, будут представлены на саммите на уровне министров иностранных дел.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: Bakı ilə İrəvan arasında davam edən müzakirələr bizim üçün prioritetdir

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