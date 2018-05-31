В городе Западный Голливуд в США отметили 28 мая как Национальный день Азербайджана

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В американском городе Западный Голливуд, штат Калифорния, отметили 28 мая как Национальный день Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В связи с этим мэр города Джон Дюран и члены городского совета подписали декларацию.

В направленной в Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе декларации подчеркивается, что азербайджанский народ создал первую в мусульманском мире светскую и демократическую республику, в данной республике за короткий срок было осуществлено большое количество реформ, женщинам здесь впервые не только в мусульманском мире, но и впервые среди ряда продвинутых стран того периода дали право голоса. Также отмечается, что эта республика была признана США и другими демократическими государствами.

В декларации отмечается, что после восстановления Азербайджаном независимости в 1991 году США был одним из первых государств, признавших его и наладивших дипотношения. Кроме того, было подчеркнуто, что после восстановления Азербайджаном независимости страна укрепила суверенитет и независимость, превратилась в одно из стремительно развивающихся и современных государств мира. На сегодняшний день Азербайджан обладает самой крупной экономикой в регионе и является самым крупным торговым партнером США на Южном Кавказе.

В документе также отмечается, что посредством Генконсульства в Лос-Анджелесе с городом Западный Голливуд в последние годы налажены прочные связи. В завершении декларации 28 мая в городе Западный Голливуд объявляется Национальным днем Азербайджана, всех жителей города приглашают отметить этот праздник.