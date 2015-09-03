​В городе Санта-Моника Калифорнии объявлен "День Узеира Гаджибейли"

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ По случаю 130-летия со дня рождения основоположника азербайджанской классической музыки, гениального композитора Узеира Гаджибейли в городе Санта-Моника американского штата Калифорния объявлен особый день. Об этом сообщили Report в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Так, мэр города Кевин МакКион подписал специальную декларацию об объявлении 18 сентября 2015 года "Днем Узеира Гаджибейли".

Отметим, что расположенный по соседству с Лос-Анджелесом город Санта-Моника известен тем, что в нем проживает большинство голливудских звезд и режиссеров.

В представленной Генеральному консульству Азербайджана в Лос-Анджелесе декларации отмечается, что У.Гаджибейли осуществил синтез азербайджанской музыки и европейской классической оперы, тем самым став основоположником нового жанра, сочетающего в себе восточные и западные музыкальные стили.

В то же время особо подчеркивается, что У.Гаджибейли сыграл важную роль в формировании первого светского демократического государства в исламском мире - Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и был автором первого гимна Азербайджана.

Также в декларации говорится, что гениальный композитор является автором первой оперы и оперетты в мусульманском мире, в ней дается информация об оперетте и фильме "Аршын мал алан" и отмечается, что цветная версия фильма 19 сентября впервые в США будет продемонстрирована в Лос-Анджелесе.