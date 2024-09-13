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В городе Хива в Узбекистане прошли "Дни города Шуша"

В городе Хива в Узбекистане прошли "Дни города Шуша" При организации Управления государственного заповедника города Шуша в городе Хива (Узбекистан) прошли "Дни города Шуша”.
Внешняя политика
13 сентября 2024 г. 18:35
В городе Хива в Узбекистане прошли Дни города Шуша

При организации Управления государственного заповедника города Шуша в городе Хива (Узбекистан) прошли "Дни города Шуша”.

Как сообщает Report, в рамках мероприятия, организованного 11-12 сентября, состоялась встреча специального представителя президента Азербайджана в Шуше Айдына Керимова и судьи города Хива Темура Давлетова.

Кроме того, Айдын Керимов встретился с ректором Ургенчского государственного университета Бахрамом Абдуллаевым.

Керимов предоставил информацию о работах по благоустройству, строительству, реставрации и реконструкции в Шуше.

Напомним, что с 24 февраля 2023 года Шуша и Хива являются городами-побратимами.

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Версия на английском языке ФотоUzbekistan’s Khiva hosts Shusha Days
Версия на азербайджанском языке ФотоXivə şəhərində “Şuşa günləri” keçirilib 

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