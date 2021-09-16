В Германии разыскивают уклонившихся от депортации граждан Азербайджана

Германская полиция объявила в розыск граждан Азербайджана, которые уклонились от депортации из Дюссельдорфа в Азербайджан, организованной 14 сентября.

Германская полиция объявила в розыск граждан Азербайджана, которые уклонились от депортации из Дюссельдорфа в Азербайджан, организованной 14 сентября.

Об этом европейскому бюро Report сообщили в министерстве внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия.

Было отмечено, что речь идет о пятерых азербайджанцах, имена которых были включены в список подлежащих депортации лиц. Накануне депортации полиция не нашла этих граждан по адресу проживания.

Напомним, что 14 сентября в Баку приземлился самолет с депортированными из Германии азербайджанцами. Возвращенных граждан разместили в жилом массиве "Деревня атлетов".