В Германии разыскивают уклонившихся от депортации граждан Азербайджана

Германская полиция объявила в розыск граждан Азербайджана, которые уклонились от депортации из Дюссельдорфа в Азербайджан, организованной 14 сентября.
Об этом европейскому бюро Report сообщили в министерстве внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия.
Было отмечено, что речь идет о пятерых азербайджанцах, имена которых были включены в список подлежащих депортации лиц. Накануне депортации полиция не нашла этих граждан по адресу проживания.
Напомним, что 14 сентября в Баку приземлился самолет с депортированными из Германии азербайджанцами. Возвращенных граждан разместили в жилом массиве "Деревня атлетов".