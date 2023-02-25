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В Германии прошло мероприятие, посвященное годовщине Ходжалинского геноцида

В Германии прошло мероприятие, посвященное годовщине Ходжалинского геноцида В Азербайджанском культурном центре в Берлине (Германия) прошло мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
25 февраля 2023 г. 14:21
В Германии прошло мероприятие, посвященное годовщине Ходжалинского геноцида

В Азербайджанском культурном центре в Берлине (Германия) прошло мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Германии.

В ходе мероприятия, проведенного посольством Азербайджана в Германии в рамках сотрудничества с Фондом Гейдара Алиева, также была организована посвященная Ходжалинскому геноциду выставка.

В начале мероприятия память жертв Ходжалинского геноцида почтили минутой молчания. Затем был продемонстрирован короткометражный фильм о Ходжалинском геноциде, подготовленный посольством.

Выступившие на мероприятии, отметили, что мирные жители были взяты в заложники, сотни человек до сих пор числятся пропавшими без вести. В ходе Ходжалинского геноцида, являющегося трагедией ХХ века, были грубо нарушены положения международного и гуманитарного права.

После выступлений состоялся концерт, в котором выступили азербайджанские и зарубежные музыканты. Произведения Гары Гараева, Фикрета Амирова, Севиль Алиевой, Арифа Меликова, Асафа Зейналлы, Фархада Бадалбейли прозвучали в исполнении музыкантов Анара Ибрагимова, Абузар Манафзаде, Ольги Зерняевой, вокалистов Орхана Джалилова и Гюнель Шириновой и др.

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Версия на английском языке ФотоEvent dedicated to anniversary of Khojaly genocide held in Germany
Версия на азербайджанском языке ФотоAlmaniyada Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı tədbir keçirilib

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