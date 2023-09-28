О нас

В Германии пройдет мероприятие, посвященное трагедии в Башлыбеле

В Германии пройдет мероприятие, посвященное трагедии в Башлыбеле На октябрь запланировано проведение в Германии мероприятия, посвященного трагедии в Башлыбеле.
Внешняя политика
28 сентября 2023 г. 12:49
В Германии пройдет мероприятие, посвященное трагедии в Башлыбеле

На октябрь запланировано проведение в Германии мероприятия, посвященного трагедии в Башлыбеле.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения ”Региональный центр по правам человека и медиа" Халид Казымов на презентации отчета о резне в Башлыбеле.

Комментируя этот вопрос, председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев отметил, что проведение мероприятий, посвященных Первой Карабахской войне в Испании и Латвии было отменено: "Потому что принимающая сторона опасается провокаций со стороны армян. Рискованно проводить мероприятие без обеспечения безопасности. Для успешного проведения мероприятия нужны партнеры".

Фарид Шафиев подчеркнул, что лучший способ повысить осведомленность международного сообщества об отчете - это подготовить и распространить электронную версию книги.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Event on Bashlibel massacre to be held in Germany
Версия на азербайджанском языке Başlıbel faciəsi ilə bağlı Almaniyada tədbir keçiriləcək

Самое читаемое

Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Курс маната к доллару останется стабильным в следующем году
Курс маната к доллару останется стабильным в следующем году
21 сентября 2023 г. 14:21
Представитель ООН: Антитеррористические мероприятия направлены на предотвращение провокаций со стороны Армении
Представитель ООН: Антитеррористические мероприятия направлены на предотвращение провокаций со стороны Армении
22 сентября 2023 г. 01:38
Хикмет Гаджиев: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских боевиков
Хикмет Гаджиев: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских боевиков
22 сентября 2023 г. 11:25
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.09.2023)
23 сентября 2023 г. 09:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi