В Германии пройдет мероприятие, посвященное трагедии в Башлыбеле

На октябрь запланировано проведение в Германии мероприятия, посвященного трагедии в Башлыбеле.

На октябрь запланировано проведение в Германии мероприятия, посвященного трагедии в Башлыбеле.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения ”Региональный центр по правам человека и медиа" Халид Казымов на презентации отчета о резне в Башлыбеле.

Комментируя этот вопрос, председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев отметил, что проведение мероприятий, посвященных Первой Карабахской войне в Испании и Латвии было отменено: "Потому что принимающая сторона опасается провокаций со стороны армян. Рискованно проводить мероприятие без обеспечения безопасности. Для успешного проведения мероприятия нужны партнеры".

Фарид Шафиев подчеркнул, что лучший способ повысить осведомленность международного сообщества об отчете - это подготовить и распространить электронную версию книги.