В Германии пройдет мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида

Депутат Милли Меджлиса Нурлан Гасанов 24 февраля посетит Берлин (Германия) для участия в памятном мероприятии, посвященном 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Депутат Милли Меджлиса Нурлан Гасанов 24 февраля посетит Берлин (Германия) для участия в памятном мероприятии, посвященном 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Посольство Азербайджана в Германии в рамках сотрудничества с Фондом Гейдара Алиева планирует провести мероприятие в Азербайджанском культурном центре в Берлине.

На мероприятии будет представлена информация о Ходжалинском геноциде, совершенном армянскими вооруженными силами против азербайджанского населения, а также документы, отражающие трагедию.

Визит завершится 26 февраля.