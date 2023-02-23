В Германии пройдет мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида

Депутат Милли Меджлиса Нурлан Гасанов 24 февраля посетит Берлин (Германия) для участия в памятном мероприятии, посвященном 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.
Посольство Азербайджана в Германии в рамках сотрудничества с Фондом Гейдара Алиева планирует провести мероприятие в Азербайджанском культурном центре в Берлине.
На мероприятии будет представлена информация о Ходжалинском геноциде, совершенном армянскими вооруженными силами против азербайджанского населения, а также документы, отражающие трагедию.
Визит завершится 26 февраля.