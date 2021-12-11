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В Германии почтили память Гейдара Алиева

В Германии почтили память Гейдара Алиева В посольстве Азербайджана в Германии прошло мероприятие по случаю Дня памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
11 декабря 2021 г. 00:16
В Германии почтили память Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджана в Германии прошло мероприятие по случаю Дня памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает Report, у посольства был возложен венок к бюсту Общенационального лидера Гейдара Алиева и почтена память минутой молчания.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов рассказал о заслугах Общенационального лидера, посвятившего свою жизнь развитию Азербайджана. Он сказал о неоценимой роли Гейдара Алиева в становлении азербайджанской государственности, укреплении независимости и тем самым вписал свое имя золотыми буквами в историю нашей страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAlmaniyada Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb

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