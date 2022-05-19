В Генпрокуратуре состоялось очередное заседание под председательством Кямрана Алиева

18 мая 2022 года под председательством Генерального прокурора Азербайджанской Республики Камрана Алиева в Генеральной прокуратуре состоялось очередное заседание Научно-консультативного совета.

18 мая 2022 года под председательством Генерального прокурора Азербайджанской Республики Камрана Алиева в Генеральной прокуратуре состоялось очередное заседание Научно-консультативного совета.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В заседании Совета в качестве почетных гостей приняли участие находящиеся с визитом в Азербайджанской Республике Генеральный прокурор Литовской Республики Нида Грунскене и директор Литовской Специальной следственной службы Жидрунас Барткус.

Генеральная прокуратура придает особое значение взаимоотношениям с правоохранительными органами стран-партнеров, имеющими передовой опыт, ведущими научными и образовательными учреждениями, учебными и профильными академиями нашей страны.

Большое значение имеют заседания Научно-консультативного совета при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики, которая является эффективной платформой поддерживающей предпринимаемые в этом направлении меры, а также правоприменительную деятельность, научное обеспечение деятельности прокуратуры и других правоохранительных органов.

На заседании также присутствовали представители Администрации Президента Азербайджанской Республики, Милли Меджлиса, Конституционного суда, Верховного суда, Бакинского государственного университета, Академии государственного управления, «АДА», Национальной авиационной академии, других государственных органов, высших учебных заведений, а также академий Юстиции, Полиции, Службы государственной безопасности, Таможенной академии, включая представителей Учебного центра Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Открыв заседание Научно-консультативного совета, Генеральный прокурор Камран Алиев отметил важные события в общественно-политической деятельности страны, в том числе масштабные строительно-восстановительные работы, проводимые на освобожденных территориях под руководством Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Генеральный прокурор также проинформировал членов Совета об успехах, достигнутых на международном уровне, о деятельности органов прокуратуры за прошедший период, в том числе о введении в нашей стране специальной конфискации, о реформах, проводимых в сфере восстановления активов и управления ими.

Затем Генеральный прокурор Литовской Республики Нида Грунскене рассказала о сотрудничестве между Азербайджаном и Литвой в борьбе с преступностью и коррупцией. Было подчеркнуто, что сотрудничество между двумя ведомствами основано на богатом опыте и успешных результатах.

Директор Специальной следственной службы Литвы Жидрунас Барткус подробно рассказал об основных целях финансируемого ЕС и реализуемого Литовской Республикой Твиннинг (Twinning) проекта «Поддержка реформ в системе восстановления и управления активов в Азербайджане».

Кроме того, в ходе заседания с докладами выступили начальник управления Генеральной прокуратуры Вугар Алиев («Текущая ситуация в сфере возврата активов в Азербайджанской Республике») и начальник управления Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Натиг Эйвазов («Состояние применения международных стандартов в национальной антикоррупционной деятельности»).

В то же время старший преподаватель Академии Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Шахин Гусейнов выступил с презентацией учебника «Таможня: термины, понятия, научные и законодательные основы», а начальник отдела Научно-учебного центра Генеральной прокуратуры Фарид Дадашов представил вниманию гостей методическое пособие «Составление обвинительного заключения по результатам предварительного следствия».

Секретарь Научно-консультативного совета, доктор философии в области права Нигяр Галандарлы представила книгу «Научно-консультативный совет при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики», подготовленную по рекомендации Генерального прокурора – председателя Совета Камрана Алиева.

Затем члены Научно-консультативного совета выступили по вопросам повестки дня, в том числе по различным правовым вопросам, были проведены широкие обсуждения.