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В Генпрокуратуре обсужден опыт Китая по применению технологий ИИ

В Генпрокуратуре обсужден опыт Китая по применению технологий ИИ Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев обсудил опыт Китая по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в систему прокуратуры с делегацией, побывавшей с визитом в Китае.
Внешняя политика
30 апреля 2025 г. 15:11
В Генпрокуратуре обсужден опыт Китая по применению технологий ИИ

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев обсудил опыт Китая по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в систему прокуратуры с делегацией, побывавшей с визитом в Китае.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе встречи с делегацией, находившейся с 20 по 28 апреля в обучающей поездке в Китай, генпрокурор подчеркнул, что в результате состоявшегося несколько дней назад государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай всестороннее сотрудничество между двумя странами вышло на уровень стратегического партнерства.

Также отмечена важность данного визита сотрудников прокуратуры для развития двусторонних отношений между органами прокуратуры стран, обсуждено применение технологий ИИ в китайской прокуратуре, передовые методы в области криминалистики и прочие вопросы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Prosecutor General discusses China's experience with AI technologies
Версия на азербайджанском языке ФотоProkurorluq sistemində süni intellektin tətbiqi üzrə Çinin təcrübəsi müzakirə edilib

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