В Генпрокуратуре обсужден опыт Китая по применению технологий ИИ

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев обсудил опыт Китая по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в систему прокуратуры с делегацией, побывавшей с визитом в Китае.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев обсудил опыт Китая по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в систему прокуратуры с делегацией, побывавшей с визитом в Китае.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе встречи с делегацией, находившейся с 20 по 28 апреля в обучающей поездке в Китай, генпрокурор подчеркнул, что в результате состоявшегося несколько дней назад государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай всестороннее сотрудничество между двумя странами вышло на уровень стратегического партнерства.

Также отмечена важность данного визита сотрудников прокуратуры для развития двусторонних отношений между органами прокуратуры стран, обсуждено применение технологий ИИ в китайской прокуратуре, передовые методы в области криминалистики и прочие вопросы.