​​​​​​​В Генконсульстве Турции в Гяндже почтили память Ататюрка

В связи с 85-й годовщиной со дня смерти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в зале "Нури Паша" Генерального консульства этой страны в Гяндже состоялась памятная церемония.

В связи с 85-й годовщиной со дня смерти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в зале "Нури Паша" Генерального консульства этой страны в Гяндже состоялась памятная церемония.

Как сообщает западное бюро Report, наряду с сотрудниками дипломатического представительства в мероприятии приняли участие руководство исполнительной власти Гянджи, представители городской общественности, а также проходящие обучение в городе студенты из Турции.

Выступавшие говорили о жизни Ататюрка и большом уважении к его памяти.

Напомним, что Мустафа Кемаль Ататюрк скончался 10 ноября 1938 года во дворце Долмабахче в Стамбуле. Он похоронен в мавзолее Аныткабир в Анкаре.