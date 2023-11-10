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​​​​​​​В Генконсульстве Турции в Гяндже почтили память Ататюрка

​​​​​​​В Генконсульстве Турции в Гяндже почтили память Ататюрка В связи с 85-й годовщиной со дня смерти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в зале "Нури Паша" Генерального консульства этой страны в Гяндже состоялась памятная церемония.
Внешняя политика
10 ноября 2023 г. 09:26
​​​​​​​В Генконсульстве Турции в Гяндже почтили память Ататюрка

В связи с 85-й годовщиной со дня смерти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в зале "Нури Паша" Генерального консульства этой страны в Гяндже состоялась памятная церемония.

Как сообщает западное бюро Report, наряду с сотрудниками дипломатического представительства в мероприятии приняли участие руководство исполнительной власти Гянджи, представители городской общественности, а также проходящие обучение в городе студенты из Турции.

Выступавшие говорили о жизни Ататюрка и большом уважении к его памяти.

Напомним, что Мустафа Кемаль Ататюрк скончался 10 ноября 1938 года во дворце Долмабахче в Стамбуле. Он похоронен в мавзолее Аныткабир в Анкаре.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAtatürkün vəfatından 85 il ötür, Gəncədə Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu anılıb

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