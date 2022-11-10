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В Генконсульстве Турции в Гяндже почтили память Ататюрка

В Генконсульстве Турции в Гяндже почтили память Ататюрка В Генконсульстве Турции в Гяндже прошло мероприятие в связи с 84-й годовщиной со дня кончины основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
Внешняя политика
10 ноября 2022 г. 10:06
В Генконсульстве Турции в Гяндже почтили память Ататюрка

В Генконсульстве Турции в Гяндже прошло мероприятие в связи с 84-й годовщиной со дня кончины основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Как передает западное бюро Report, в мероприятии наряду с сотрудниками диппредставительства приняли участие представители исполнительной власти Гянджи, представители интеллигенции, турецкие бизнесмены, а также получающие в городе образование турецкие студенты.

В выступлениях было рассказано о жизненном пути Ататюрка, его память была почтена с большим уважением.

Отметим, что Гази Мустафа Кемаль Ататюрк скончался 10 ноября 1938 года во дворце Долмабахче. 21 ноября он был временно захоронен в Музее этнографии в Анкаре, после строительства мавзолея 10 ноября 1953 года его останки были перевезены в мавзолей.

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Версия на английском языке ФотоAtaturk commemorated at Turkish Consulate General in Ganja
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin Gəncədəki Baş Konsulluğunda Atatürk anılıb

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