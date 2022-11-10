В Генконсульстве Турции в Гяндже почтили память Ататюрка

В Генконсульстве Турции в Гяндже прошло мероприятие в связи с 84-й годовщиной со дня кончины основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

В Генконсульстве Турции в Гяндже прошло мероприятие в связи с 84-й годовщиной со дня кончины основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Как передает западное бюро Report, в мероприятии наряду с сотрудниками диппредставительства приняли участие представители исполнительной власти Гянджи, представители интеллигенции, турецкие бизнесмены, а также получающие в городе образование турецкие студенты.

В выступлениях было рассказано о жизненном пути Ататюрка, его память была почтена с большим уважением.

Отметим, что Гази Мустафа Кемаль Ататюрк скончался 10 ноября 1938 года во дворце Долмабахче. 21 ноября он был временно захоронен в Музее этнографии в Анкаре, после строительства мавзолея 10 ноября 1953 года его останки были перевезены в мавзолей.