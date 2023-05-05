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В Генконсульстве Турции в Гяндже началось голосование

В Генконсульстве Турции в Гяндже началось голосование В Генконсульстве Турции в Гяндже началось голосование на президентских и парламентских выборах Турции.
Внешняя политика
5 мая 2023 г. 09:44
В Генконсульстве Турции в Гяндже началось голосование

В Генконсульстве Турции в Гяндже началось голосование на президентских и парламентских выборах Турции.

Как передает западное бюро Report, в консульстве сегодня с 09:00 заработали избирательные пункты.

В Гяндже созданы три избирательных пункта для участия граждан Турции в президентских и парламентских выборах.

В общей сложности в Азербайджане созданы 15 пунктов, где смогут проголосовать граждане Турции, в том числе 9 находятся в Баку, 3 – в Гяндже и 3 – в Нахчыване.

Голосование во всех пунктах продлится до 21:00 7 мая.

Отметим, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая.

За пост главы государства поборются четыре кандидата: лидер правящей Партии справедливости и развития, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу, председатель оппозиционной Национальной партии Мухаррем Индже и кандидат от Альянса Ata Синан Оган.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Gəncədəki Baş Konsulluğunda səsvermə başlayıb

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