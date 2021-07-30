В Генконсульстве Азербайджана в Турции открыта "горячая линия" в связи с пожарами

В связи с продолжающимися в Турции многочисленными лесными пожарами в Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле открыта "горячая линия".

В связи с продолжающимися в Турции многочисленными лесными пожарами в Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле открыта "горячая линия".

Как сообщили "Report" в Генконсульстве, в настоящее время изучается вопрос, есть ли пострадавшие среди наших соотечественников в данных регионах.

До полудня 30 июля не проступило никакой информации от граждан Азербайджана. "Горячая линия" работает без перерывов.

"Просим наших граждан при возникновении необходимости связываться с Генконсульством по номеру 00 90 536 613 86 48 в связи с пожарами", - сообщили в Генконсульстве.