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В Генконсульстве Азербайджана в Турции открыта "горячая линия" в связи с пожарами

В Генконсульстве Азербайджана в Турции открыта "горячая линия" в связи с пожарами В связи с продолжающимися в Турции многочисленными лесными пожарами в Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле открыта "горячая линия".
Внешняя политика
30 июля 2021 г. 15:08
В Генконсульстве Азербайджана в Турции открыта горячая линия в связи с пожарами
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В связи с продолжающимися в Турции многочисленными лесными пожарами в Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле открыта "горячая линия".

Как сообщили "Report" в Генконсульстве, в настоящее время изучается вопрос, есть ли пострадавшие среди наших соотечественников в данных регионах.

До полудня 30 июля не проступило никакой информации от граждан Азербайджана. "Горячая линия" работает без перерывов.

"Просим наших граждан при возникновении необходимости связываться с Генконсульством по номеру 00 90 536 613 86 48 в связи с пожарами", - сообщили в Генконсульстве.

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Версия на английском языке Azerbaijani Consulate General in Istanbul sets up non-stop hotline
Версия на азербайджанском языке Türkiyədəki yanğınlarla bağlı Azərbaycanın İstanbuldakı Baş konsulluğunda “qaynar xətt” yaradılıb

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