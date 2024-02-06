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В генконсульстве Азербайджана в Стамбуле созданы 2 избирательных участка в связи с президентскими выборами

В генконсульстве Азербайджана в Стамбуле созданы 2 избирательных участка в связи с президентскими выборами Посольство Азербайджана в Турции, консульства в Стамбуле и Карсе активно продолжают процесс подготовки к внеочередным президентским выборам в Азербайджане, которые состоятся 7 февраля.
Внешняя политика
6 февраля 2024 г. 22:17
В генконсульстве Азербайджана в Стамбуле созданы 2 избирательных участка в связи с президентскими выборами

Посольство Азербайджана в Турции, консульства в Стамбуле и Карсе активно продолжают процесс подготовки к внеочередным президентским выборам в Азербайджане, которые состоятся 7 февраля.

Как передает Report со ссылкой на генконсульство Азербайджана в Стамбуле, организованы избирательные участки №53 и №54 третьего Ясамальского избирательного округа №17. Голосование будет проходить с 08:00 до 19:00 по местному времени.

В день выборов генконсульство обеспечит транспорт для избирателей, которые будут прибывать, в частности, из районов Кычичекмай, Султангази, Байрампаша Стамбула, а также из районов Османгази и Нилуфар провинции Бурса. Также, учитывая обращения граждан относительно использования права мобильного голосования, урны для голосования будут доставлены избирателям, которые не смогут сами прийти на избирательный участок.

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Версия на азербайджанском языке Prezident seçkiləri ilə əlaqədar Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulluğunda iki seçki məntəqəsi yaradılıb

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