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В Гардабани прошла презентация книги "Политика Ильхама Алиева в Грузии: в контексте энергетической стратегии"

В Гардабани прошла презентация книги "Политика Ильхама Алиева в Грузии: в контексте энергетической стратегии" В Гардабанском районе Грузии прошла церемония презентации книги «Политика Ильхама Алиева в Грузии: в контексте энергетической стратегии», посвященной 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В рамках мероприятия также был
Внешняя политика
2 декабря 2023 г. 22:59
В Гардабани прошла презентация книги Политика Ильхама Алиева в Грузии: в контексте энергетической стратегии

В Гардабанском районе Грузии прошла церемония презентации книги «Политика Ильхама Алиева в Грузии: в контексте энергетической стратегии», посвященной 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В рамках мероприятия также была открыта фотовыставка, посвященная великому лидеру.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие ответственные сотрудники посольства Азербайджана в Грузии, ученые, гости из Азербайджана и представители общественности.

Сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Грузии. Минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева.

Авторы книги - старший научный сотрудник Института географии имени академика Гасана Алиева Министерства науки и образования Натаван Джафарова и научный сотрудник Кямран Рамазанлы.

Выступая на мероприятии, Кямран Рамазанлы рассказал, что в книге проанализирована и подробно освещена грузинская политика Президента Ильхама Алиева, который успешно продолжает политический курс великого лидера, а также политика главы нашего государства в области энергетики.

Затем своими впечатлениями и мнениями о книге поделились профессор Махмуд Кямалоглу, ученый-историк, бывший депутат парламента Грузии Рамиз Бекиров, генеральный директор Института географии, доктор географических наук Закир Эминов и другие.

Выступавшие отмечали, что в книге авторы проанализировали грузинскую политику Президента Ильхама Алиева и попытались взглянуть на эту политику с учетом современного ландшафта региональной и глобальной геополитики, а также рассмотрели взгляды руководства Грузии на сотрудничество между двумя соседними и дружественными странами.

В завершение мероприятия авторы выразили благодарность тем, кто внес свой труд в создание издания, а также участникам мероприятия.

Следует отметить, что книга издана на азербайджанском и грузинском языках.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQardabanidə “İlham Əliyevin Gürcüstan siyasəti: enerji strategiyası kontekstində” kitabının təqdimatı olub

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