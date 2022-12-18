В Гааге проведена акция протеста против экотерроризма и разграблении ресурсов на азербайджанских территориях

Азербайджанцы, проживающие в Гааге, провели демонстрацию и шествие в знак протеста против экотерроризма и эксплуатации армянами месторождений природных ресурсов на азербайджанских территориях, где в послевоенный период временно размещен российский миротворческий контингент.
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Участники акции, скандируя лозунги против экологического терроризма, заявили, что поддерживают требования собравшихся в Карабахе азербайджанских демонстрантов.
Было подчеркнуто, что осуществляемый армянами на протяжении многих лет экологический терроризм представляет угрозу для всего региона, были озвучены призывы к политикам и международным организациям адекватно реагировать на проблему, не умалчивать перед лицом подобных преступных деяний.