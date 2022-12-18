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В Гааге проведена акция протеста против экотерроризма и разграблении ресурсов на азербайджанских территориях

В Гааге проведена акция протеста против экотерроризма и разграблении ресурсов на азербайджанских территориях Азербайджанцы, проживающие в Гааге, провели демонстрацию и шествие в знак протеста против экотерроризма и эксплуатации армянами месторождений природных ресурсов на азербайджанских территориях, где в послевоенный период временно размещен российский миротво
Внешняя политика
18 декабря 2022 г. 19:51
В Гааге проведена акция протеста против экотерроризма и разграблении ресурсов на азербайджанских территориях

Азербайджанцы, проживающие в Гааге, провели демонстрацию и шествие в знак протеста против экотерроризма и эксплуатации армянами месторождений природных ресурсов на азербайджанских территориях, где в послевоенный период временно размещен российский миротворческий контингент.

Как сообщает Report, акция была проведена по инициативе организации Нидерланды-Азербайджан. Наши соотечественники довели до сведения европейской общественности информацию об активизации незаконной эксплуатации армянами природных ресурсов нашей страны, и пресечении попыток проведения мониторинга на этой территории.

Участники акции, скандируя лозунги против экологического терроризма, заявили, что поддерживают требования собравшихся в Карабахе азербайджанских демонстрантов.

Было подчеркнуто, что осуществляемый армянами на протяжении многих лет экологический терроризм представляет угрозу для всего региона, были озвучены призывы к политикам и международным организациям адекватно реагировать на проблему, не умалчивать перед лицом подобных преступных деяний.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHaaqada soydaşlarımız ekoterrorizmə və sərvətlərimizin istismarına etiraz olaraq aksiya və yürüş keçiriblər

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