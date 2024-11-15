В ГА ООН приняли выдвинутую Азербайджаном резолюцию "Пропавшие без вести лица"

В 3-м Комитете Генеральной Ассамблеи ООН единогласным решением была принята выдвинутая Азербайджаном резолюция "Пропавшие без вести".

В 3-м Комитете Генеральной Ассамблеи ООН единогласным решением была принята выдвинутая Азербайджаном резолюция "Пропавшие без вести".

Как сообщает американское бюро Report , текст проекта резолюции был согласован в результате интенсивных переговоров с государствами-членами в течение месяца.

К резолюции в качестве соавторов присоединились 56 стран. Во время презентации текста резолюции в Комитете первый секретарь Постоянного представительства Азербайджана при ООН Нармин Ахангари напомнила, что резолюция "Пропавшие без вести" впервые была принята по инициативе Азербайджана на 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 году и выдвигается каждые два года.

Ахангари подчеркнула, что основная цель резолюции - привлечь внимание к важности уважения и соблюдения обязательств международного гуманитарного права и международного права для предотвращения случаев исчезновения людей и установления судьбы пропавших без вести, что является одной из гуманитарных трагедий вооруженных конфликтов.

Дипломат подробно проинформировала представителей государств-членов о новых пунктах, отраженных в тексте. Ахангари отметила, что в тексте резолюции этого года также отражены препятствия, создаваемые наличием мин для операций по обнаружению останков пропавших без вести. Она отметила, что в тексте содержатся призывы к соответствующим государствам сотрудничать в безопасном поиске человеческих останков.

В резолюции также содержится призыв к Генеральному секретарю ООН представить подробный доклад о ее выполнении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи (2026 год) и соответствующей сессии Совета ООН по правам человека.