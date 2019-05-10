В Финляндии обсудят урегулирование конфликтов и кризисов в Европе

17 мая в столице Финляндии Хельсинки пройдет ежегодная сессия Комитета министров Совета Европы.

Как сообщает французское бюро Report, на мероприятии ожидается принятие важных решений касательно будущего организации в канун 70-летия со дня создания Совета Европы, а также обсуждение важных проблем, с которыми она столкнулась на сегодняшний день.

В то же время на сессии затронута роль Совета Европы в урегулировании конфликтов и кризисов в Европе.

Кроме того, здесь обсудят вопросы укрепления Совета Европы и расширения сотрудничества с Евросоюзом.

В заключение ожидается официальный прием по случаю создания 70-летия Совета Европы, страны подпишут ряд конвенций.