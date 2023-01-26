В Праге пройдет заседание азербайджано-чешской межправкомиссии

В феврале в Праге состоится заседание азербайджано-чешской межправительственной комиссии.

В феврале в Праге состоится заседание азербайджано-чешской межправительственной комиссии.

Как сообщает Report, об этом чрезвычайный и полномочной посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек заявил на мероприятии в Министерстве иностранных дел, приуроченные к 30-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Чехией.

Дипломат отметил, что приложит усилия не только для оживления экономических связей с Азербайджаном, но и для дальнейшего развития сотрудничества в культурной и туристической сферах.

Он подчеркнул, что спикер Милли Меджлиса и министр иностранных дел Азербайджана были приглашены в Чехию, и чешская сторона с нетерпением ждет этих визитов.

Отметим, что 26 января в министерстве иностранных дел прошли мероприятие и выставка, приуроченные к 30-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Чехией.