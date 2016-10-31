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    В феврале следующего года пройдет заседание межправкомиссии Азербайджан-Великобритания

    Вопрос подготовки к межправкомиссии был обсужден в Лондоне

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В феврале 2017 года в Баку пройдет второе заседание межправкомиссии Азербайджан-Великобритания.

    Как сообщает Report, для обсуждения подготовки к мероприятию председатель Королевского Института ценных бумаг и инвестиций "Чартеред", бывший лорд-мэр Лондона Алан Йарроу встретился с представителями Палаты надзора за финансовыми рынками Азербайджана в Лондоне.

    Отметим, что первое заседание межправкомиссии Азербайджан-Великобритания прошло в Лондоне в начале этого года.

    А.Йарроу посещал Баку в июне 2015 года для укрепления связей между Лондоном и Азербайджаном.

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