В феврале следующего года пройдет заседание межправкомиссии Азербайджан-Великобритания

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В феврале 2017 года в Баку пройдет второе заседание межправкомиссии Азербайджан-Великобритания.

Как сообщает Report, для обсуждения подготовки к мероприятию председатель Королевского Института ценных бумаг и инвестиций "Чартеред", бывший лорд-мэр Лондона Алан Йарроу встретился с представителями Палаты надзора за финансовыми рынками Азербайджана в Лондоне.

Отметим, что первое заседание межправкомиссии Азербайджан-Великобритания прошло в Лондоне в начале этого года.

А.Йарроу посещал Баку в июне 2015 года для укрепления связей между Лондоном и Азербайджаном.