В Европейском парламенте создана группа "Друзья Азербайджана"

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Европейском парламенте была создана группа "Друзья Азербайджана".

Как сообщает Report, решение в связи с этим было принято во время визита делегации Милли Меджлиса Азербайджана по Комитету парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан в Европейский парламент.

В рамках визита сопредседатель Комитета Джаваншир Фейзиев, депутаты Азер Керимли, Сахиба Гафарова, Чингиз Ганизаде и Эльман Насиров встретились с рядом членов Европарламента, провели обмен мнениями.

Члены Европейского парламента были приглашены к участию в предстоящих президентских выборах в Азербайджане, и в других мероприятиях, которые пройдут в стране в текущем году.

Выступивший на официальном приеме сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан Джаваншир Фейзиев довел до внимания, что в отношениях между Милли Меджлисом и ЕС достигнуты серьезные продвижения, расширилось сотрудничество и парламент Азербайджана намерен продолжить эту тенденцию и в 2018 году.

Выступили и другие гости, присутствовавшие на официальном приеме.

В заключении, депутат Джаваншир Фейзиев еще раз от имени Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и делегации выразил признательность всем гостям, принявшим участие в мероприятии, официально объявил об учреждении группы "Друзья Азербайджана". Он заявил, что вновь созданная группа открыта для всех членов Европейского парламента, желающих оказать Азербайджану политическую и моральную поддержку.

Визит делегации Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по Комитету парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан в Европейский парламент завершен.