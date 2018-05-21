В Европе продолжаются мероприятия по случаю 100-летия АДР

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Продолжаются мероприятия по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики (АДР) как внутри страны, так и за ее пределами.

Как сообщает Report, молодые активисты – учредитель Группы компаний BF Айдын Ахмедов, а также Камал Дадашов организовали мероприятия во французском городе Страсбург и швейцарской Женеве.

Выступая на мероприятии в Страсбурге, глава постоянного представительства Азербайджана в Совете Европы, посол Эмин Ягубов рассказал об истории и основателях АДР. Он также рассказал о наблюдаемом в последние годы экономическом росте Азербайджана, растущем влиянии страны на международной арене в результате проводимой внутренней и внешней политики.

Затем был продемонстрирован промо-видеоролик, подготовленный Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Организатор мероприятия А.Ахмедов рассказал о дальновидной политике Гейдара Алиева, а также заботе о молодежи, в том числе молодых предпринимателях, выказываемой его достойным преемником, президентом Ильхамом Алиевым. Он также коснулся туристического потенциала Азербайджана, растущего потока туристов в страну. К. Дадашов дал информацию о SOCAR, рассказал об авторитете компании в мире.

На мероприятии в Женеве Юсиф Гусейнов, атташе постоянного представительства Азербайджана при ООН и других международных организациях в этом городе, подчеркнул, что нынешний Азербайджан является преемником АДР и привержен всем его демократическим традициям. А.Ахмедов и К. Дадашов подчеркнули, что, несмотря на закат Республики в 1920 году, идеи независимости никогда не стирались из памяти азербайджанского народа.

В конце мероприятия участникам были вручены подарки, организовано чаепитие.