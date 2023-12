В Еврокомиссии приветствуют шаги по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархели поприветствовал договоренности Баку и Еревана предпринять шаги по укреплению взаимного доверия и добиться подписания мирного договора между странами.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети "Х".

"Я приветствую соглашение между Азербайджаном и Арменией, которое способствует миру и стабильности в регионе", - отметил он.

Он также подчеркнул, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку обеим странам.