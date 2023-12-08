В Еврокомиссии приветствуют шаги по нормализации отношений между Баку и Ереваном
В Еврокомиссии приветствуют шаги по нормализации отношений между Баку и ЕреваномЕврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархели поприветствовал договоренности Баку и Еревана предпринять шаги по укреплению взаимного доверия и добиться подписания мирного договора между странами.
Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархели поприветствовал договоренности Баку и Еревана предпринять шаги по укреплению взаимного доверия и добиться подписания мирного договора между странами.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети "Х".
"Я приветствую соглашение между Азербайджаном и Арменией, которое способствует миру и стабильности в регионе", - отметил он.
Он также подчеркнул, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку обеим странам.
I welcome the agreement between #Azerbaijan & #Armenia which contributes to peace and stability in the region.
The #EU stands ready to provide further support to both countries.