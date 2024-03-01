В этом году в Баку состоится заседание Совместной комиссии Азербайджана и Румынии

18:35 В этом году в Баку планируется проведение 8-го заседания Совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Румынии.

В этом году в Баку планируется проведение 8-го заседания Совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Румынии.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что состоялась встреча министра труда и социальной защиты населения, сопредседателя совместной комиссии Сахиля Бабаева и находящегося с визитом в нашей стране сопредседателя Комиссии со стороны Румынии, министра энергетики Румынии Себастьяна-Иоана Бурдужи.

На встрече было отмечено, что отношения Азербайджана и Румынии, основанные на стратегическом партнерстве, постоянно развиваются.

Был отмечен устойчивый рост торгового оборота между Азербайджаном и Румынией.

С.И.Бурдужа выразил удовлетворение визитом в Азербайджан. Он отметил, что его страна поддерживает дружеские отношения с Азербайджаном и придает особое значение развитию сотрудничества.

На встрече было отмечено, что в этом году в Баку запланировано проведение 8-го заседания Совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Румынии.

Были обсуждены работа, проводимая для расширения сотрудничества в социальной сфере между двумя странами, а также перспективы применения модели центров DOST в Румынии.