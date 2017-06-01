В этом году в Азербайджане состоится Детский форум

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан продолжает выполнять обязательства, взятые на себя по подписанным конвенциям касательно защиты прав детей, а также закона "О правах детей", исходящие из Конституции Азербайджанской Республики.

Как передает Report, об этом заявила вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова на "круглом столе" на тему "Мой голос – мои права: обсуждение в парламенте".

Вице-спикер отметила, что 1 июня во всем мире, в том числе Азербайджане отмечается Международный день защиты детей: "Азербайджан относится с уважением к правам людей, в том числе с большим вниманием относится к их составной части - к правам детей. Основной политикой государства является обеспечение образования, здоровья детей, создание равных возможностей для них. Для этого предпринимаются все шаги. В этом году в стране состоится Детский форум. Прозвучавшие на форуме идеи, поднятые вопросы будут приниматься во внимание в последующей деятельности парламента".