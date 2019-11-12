В этом году из Грузии депортирован 21 гражданин Азербайджана

За январь-сентябрь этого года из Грузии депортирован 21 гражданин Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете министерства внутренних дел Грузии.

За апрель-июнь из соседней страны депортированы 8, а за июль-сентябрь - 13 граждан Азербайджана.

14 из депортированных из Грузии в течение 9 месяцев этого года граждан Азербайджана составили лица, не достигшие совершеннолетия.

В отчетный период общее количество депортированных из Грузии иностранцев составило 68 человек.