В Эстонии состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида

В Таллиннской городской филармонии состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В Таллиннской городской филармонии состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Эстонии.

Сначала минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Выступивший на мероприятии посол Анар Магеррамов рассказал о трагедии, которая произошла в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Он отметил, что вооруженные силы Армении грубо нарушили нормы и принципы международного права и совершили военные преступления против мирных и ни в чем не повинных азербайджанцев, проживающих в Ходжалы.

Мероприятие продолжилось показом фильма "Бесконечный коридор".

В завершение участники ознакомились с выставкой работ проживающего в Эстонии азербайджанского художника Ровшана Гулиева, отражающей ужасы Ходжалинского геноцида.