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В Эстонии состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида

В Эстонии состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида В Таллиннской городской филармонии состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
26 февраля 2023 г. 21:01
В Эстонии состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида

В Таллиннской городской филармонии состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Эстонии.

Сначала минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Выступивший на мероприятии посол Анар Магеррамов рассказал о трагедии, которая произошла в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Он отметил, что вооруженные силы Армении грубо нарушили нормы и принципы международного права и совершили военные преступления против мирных и ни в чем не повинных азербайджанцев, проживающих в Ходжалы.

Мероприятие продолжилось показом фильма "Бесконечный коридор".

В завершение участники ознакомились с выставкой работ проживающего в Эстонии азербайджанского художника Ровшана Гулиева, отражающей ужасы Ходжалинского геноцида.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEstoniyada Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib

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