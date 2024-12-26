В ЕК выразили соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Ануар Эль Ануни выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Ануар Эль Ануни выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении дипломата в соцсети Х.

Опечален крушением самолета "Азербайджанских Авиалиний" в Актау. Выражаю соболезнования семьям, потерявшим своих близких, и странам, граждане которых погибли в крушении. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечается в сообщении.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения. 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о жертвах авиакрушения.