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В ЕС сократились запасы вооружений из-за войны в Украине

В ЕС сократились запасы вооружений из-за войны в Украине Количество вооружения и военного снаряжений в ЕС сильно сократилось из-за войны в Украине.
Внешняя политика
5 сентября 2022 г. 17:16
В ЕС сократились запасы вооружений из-за войны в Украине

Количество вооружения и военного снаряжений в ЕС сильно сократилось из-за войны в Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что подобная ситуация наблюдается в большинстве стран Евросоюза.

"Военные арсеналы большинства стран ЕС, не скажу, что истощены, но израсходованы в высокой степени, поскольку мы предоставляем много средств Украине", - сказал Ж.Боррель.

По мнению Ж. Борреля, данный вопрос следует решить, для чего он предложил координировать усилия стран ЕС. Он отметил, что арсеналы нужно восполнить, но делать это таким образом, чтобы не потратить слишком много средств за короткий период. Координация действий и может стать тем самым более дешевым способом решения проблемы.

В Чехии на днях прошла встреча министров обороны стран ЕС, где обсуждались способы объединения военных ресурсов блока, а также темы массовой закупки вооружения, боеприпасов и военного оборудования для помощи Украине.

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