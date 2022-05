Председатель Совета Европейского Союза сделал заявление для прессы после трехсторонней встречи

Сегодня я снова принимал Президента Азербайджана Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна. Это была наша третья дискуссия в таком формате. Мы сосредоточились на ситуации на Южном Кавказе и развитии отношений ЕС с обеими странами, а также с регионом в целом.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля после встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

«Обсуждение было откровенным и продуктивным. Мы рассмотрели весь комплекс вопросов. Мы подробно обсудили гуманитарные вопросы, в том числе разминирование и решению судьбы пропавших без вести», - говорится в заявлении.

"Мы достигли следующих результатов:

Пограничные вопросы

В ближайшие дни на межгосударственной границе состоится первое совместное заседание Пограничных комиссий. В нем будут рассмотрены все вопросы, связанные с делимитацией границы и как лучше всего обеспечить стабильную ситуацию.

Разблокировка коммуникаций

Лидеры договорились о необходимости приступить к разблокированию транспортного сообщения. Они согласовали принципы, регулирующие транзит между западной (частью - ред.) Азербайджана и Нахчываном и между различными частями Армении через Азербайджан, а также международные перевозки через коммуникационную инфраструктуру обеих стран. В частности, они договорились о принципах управления границами, безопасности, земельных сборах, а также таможенных правилах в контексте международных перевозок. В ближайшие дни вице-премьеры продолжат эту работу.

Мирный договор

Лидеры договорились продолжить обсуждение будущего мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном. В ближайшие недели команды, возглавляемые министрами иностранных дел, будут продвигать этот процесс вперед. В дополнение к этому треку я также подчеркнул обоим лидерам, что необходимо решать вопросы прав и безопасности этнического армянского населения в Карабахе.

Социально-экономическое развитие

ЕС вместе с обеими сторонами будет продвигать работу Экономической консультативной группы, которая стремится содействовать экономическому развитию на благо обеих стран и их населения.

Я также подчеркнул важность подготовки населения к долгосрочному устойчивому миру. ЕС готов усилить свою поддержку.

Мы договорились оставаться в тесном контакте и снова встретимся в том же формате к июлю-августу. Спасибо".