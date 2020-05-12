В ЕС определись с политикой Восточного партнерства после 2020 года

Европейский Совет утвердил выводы о политике "Восточного партнерства" на период после 2020 года, подтвердив его стратегическое значение и совместную приверженность построению общего пространства общей демократии, процветания и стабильности. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Европейского Совета.

В своих выводах Совет приветствует значительные достижения программы "Восточного партнерства" на сегодняшний день и подтверждает свой подход, основанный на стимулах и условиях, как средство поощрения стран Восточного партнерства к продолжению реформ и активизации усилий в этом направлении, отмечается в сообщении.

Совет подтверждает, что существующие политические рамки, включая набор "20 результатов на 2020 год", являются действительными и приносят ощутимые результаты и выгоды для людей.

Европейский Совет также подчеркивает важность будущего "Восточного партнерства" как более стратегического, амбициозного, гибкого и инклюзивного механизма сотрудничества, позволяющего участникам совместно решать общие и глобальные проблемы в широком спектре областей, особенно в нынешней беспрецедентной ситуации, вызванной пандемией COVID-19.

"Европейский Совет ожидает следующего саммита Восточного партнерства, на котором, возможно, будут рассмотрены результаты, достигнутые со времени последнего саммита в 2017 году, одобрены долгосрочные цели политики и намечены пути дальнейшего укрепления и углубления сотрудничества, а также дан мандат на подготовительную работу по достижению результатов следующего поколения после 2020 года", - говорится в сообщении.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.