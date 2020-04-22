СМИ: В ЕС обсуждают возможность отмены безвиза для Восточного партнерства

Страны ЕС еще не достигли полной договоренности о стремлениях к членству стран Восточного партнерства и обеспокоены последствиями уже осуществленной либерализации визового режима. Как сообщает Report, об этом говорится в документе, который оказался в распоряжении RFE/RL.

Этот семистраничный документ обсуждают дипломаты 27 государств ЕС, представляющих Европейский совет. Он представляет собой ответ на коммюнике Европейской комиссии по Восточному партнерству, которое было представлено в прошлом месяце и, как ожидается, будет утверждено в ближайшие дни.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

В обсуждаемом документе по-прежнему содержится ряд выводов, заключенных в скобки — это означает, что до сих пор не достигнуто единодушие в отношении формулировок.

Официальные лица на условиях анонимности рассказали RFE/RL, что Франция при поддержке некоторых южных стран-членов ЕС настояла на том, чтобы заключить в скобки фразу, в которой говорится, что "Совет признает европейские устремления и европейский выбор заинтересованных восточных партнеров, как указано в соглашениях об ассоциации".

Однако собеседники издания заявили, что рассчитывают на то, что Франция в конечном итоге отступит, так как эта фраза уже несколько лет является стандартом ЕС для признания того, что страны Восточного партнерства, такие как Грузия, Молдова и Украина, могут присоединиться к блоку в будущем.

При этом члены Совета полностью согласны с возможностью приостановки либерализации визового режима. Хотя, как считается, никакой приостановки не будет, в документе говорится, что страны-члены "отмечают, что большое количество необоснованных ходатайств о предоставлении убежища со стороны некоторых граждан восточных стран-партнеров в странах-членах ЕС вызывает обеспокоенность".

Отметим, что до настоящего времени ЕС подписал соглашение о безвизовом режиме с тремя из шести стран программы - Грузией, Украиной и Молдовой.

Документ обсуждается, пока Европарламент ведет дискуссию о проекте доклада о будущем Восточного партнерства.

В не имеющем обязательной силы проекте изложены более амбициозные цели, чем в тексте Совета, отмечает RFE/RL. Он предполагает общее экономическое пространство между ЕС и странами Восточного партнерства, а также постепенную интеграцию шести стран в энергетический союз ЕС, транспортное сообщество и цифровой единый рынок.