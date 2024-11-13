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Мирзоян заявил об интенсивных переговорах с Азербайджаном по мирному соглашению

Мирзоян заявил об интенсивных переговорах с Азербайджаном по мирному соглашению Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил об интенсивных переговорах с Азербайджаном вокруг соглашения о мире.
Внешняя политика
13 ноября 2024 г. 16:12
Мирзоян заявил об интенсивных переговорах с Азербайджаном по мирному соглашению

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил об интенсивных переговорах с Азербайджаном вокруг соглашения о мире.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в парламенте.

"Армения и Азербайджан стали работать вокруг соглашения о мире более конструктивно. Работа над 1-2 статьями продолжается более интенсивно, чем прежде. Я бы сказал, более в духе сотрудничества, в более конструктивной атмосфере", - отметил он.

Мирзоян выразил надежду, что Ереван и Баку "очень близки, чтобы иметь окончательно согласованный текст мирного соглашения".

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Версия на английском языке Mirzoyan announces intensive negotiations with Azerbaijan on peace agreement

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