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В ЭКОСОС подчеркнули ключевые достижения на COP29 в Баку

В ЭКОСОС подчеркнули ключевые достижения на COP29 в Баку Постоянное представительство Азербайджана при ООН было представлено в Координационном сегменте Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), на мероприятии были подчеркнуты ключевые достижения на COP29 в Баку.
Внешняя политика
7 февраля 2025 г. 03:17
В ЭКОСОС подчеркнули ключевые достижения на COP29 в Баку

Постоянное представительство Азербайджана при ООН было представлено в Координационном сегменте Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), на мероприятии были подчеркнуты ключевые достижения на COP29 в Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Согласно информации, азербайджанская сторона подтвердила приверженность трансформационным решениям для обеспечения устойчивости и инклюзивности в продвижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

"На мероприятии были отмечены ключевые достижения COP29, включая Программу действий и Коалиции преемственности председательства COP, направленные на укрепление мер по борьбе с изменением климата", - уточнили в постпредстве.

Также было подчеркнуто, что импульс, приданный профильной деятельности на COP29, должен служить основой для более амбициозных целей и укрепления партнерских отношений. Государствам-членам ООН было предложено поддержать обязательства и декларации СOP29, которые тесно согласуются с ЦУР.

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Версия на азербайджанском языке BMT-də COP29-da əldə edilən mühüm nailiyyətlər vurğulanıb

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