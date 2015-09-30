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    ​В Екатеринбурге начал работу азербайджано-российский форум

    Во второй половине дня азербайджанская делегация посетит завод Уральские локомотивы

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В екатеринбургском "ЭКСПО" начал работу IX Азербайджано-российский межрегиональный форум, сообщает Report со ссылкой на Ura.Ru.

    На открытии выступили начальник президентского управления по межрегиональным связям Владимир Чернов, замминистра экономики России Александр Цыбульский, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 

    В ходе форума будут рассмотрены вопросы углубления межрегионального взаимодействия двух стран в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма, а также вынесены на обсуждение направления развития гуманитарных и межмуниципальных побратимских связей России и Азербайджана.

    Издание отмечает, что во второй половине дня азербайджанская делегация, заинтересованная скоростными поездами "Ласточка", отправится в Верхнюю Пышму на завод "Уральские локомотивы". Сопровождать ее будет премьер Свердловской области Денис Паслер. 

    Вечером  состоится прием  в честь форума. 

    Отметим, что российско-азербайджанские форумы проводится с 2010 года поочередно в Азербайджане и России, ранее их принимали Волгоград, Астрахань, Габала и дважды Баку.

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