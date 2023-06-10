В Египте прошел семинар "Гейдар Алиев и мир во всем мире: борьба с минами"

В египетском Центре политических и медиа исследований “Аль-Хивар” (диалог) в рамках 100-летия Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и по случаю Всемирного Дня охраны окружающей среды прошел семинар "Гейдар Алиев и мир во всем мире: борьба с минами".
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Отметив, что после восстановления независимости Азербайджану удалось преодолеть трудный этап благодаря мудрости великого лидера, дипломат подчеркнул, что политику Гейдара Алиева успешно продолжает президент Ильхам Алиев. Э.Полухов, говоря о минной угрозе, которая сохраняется до сих пор на освобожденных в 44-дневной Отечественной войны землях, расценил гибель и увечье сотен мирных жителей в результате взрыва мин на этих территориях как тяжкое преступление глобального масштаба.
Выступивший на мероприятии генерал Х.Лабиб отметил, что в Египте тепло вспоминают общенационального лидера азербайджанского народа. Он высоко оценил усилия Гейдара Алиева, направленные на установление мира внутри и за пределами Азербайджана, подчеркнул, что великий лидер был умелым политиком, способным эффективно выйти из возникших кризисов.
Х. Лабиб отметил важность оказания финансовой и технической поддержки международными организациями странам, страдающим от мин.
Бывший заместитель министра экологии Египта А. Хайба рассказал о последствиях мин для окружающей среды и представил рабочий документ по этому поводу.
На мероприятии также было продемонстрировано видеообращение азербайджанского эксперта, президента Международного фонда Евразийской прессы Умуда Мирзоева к участникам семинара. Затем докладчики ответили на многочисленные вопросы участников мероприятия.