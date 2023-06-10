В Египте прошел семинар "Гейдар Алиев и мир во всем мире: борьба с минами"

В египетском Центре политических и медиа исследований “Аль-Хивар” (диалог) в рамках 100-летия Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и по случаю Всемирного Дня охраны окружающей среды прошел семинар "Гейдар Алиев и мир во всем мире: борьба с

В египетском Центре политических и медиа исследований “Аль-Хивар” (диалог) в рамках 100-летия Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и по случаю Всемирного Дня охраны окружающей среды прошел семинар "Гейдар Алиев и мир во всем мире: борьба с минами".

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Египте, выступая на мероприятии посол Эльхан Полухов дал обширную информацию о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, его роли в истории, усилиях по поиску выхода из ситуации в период оккупации Арменией азербайджанских земель.

Отметив, что после восстановления независимости Азербайджану удалось преодолеть трудный этап благодаря мудрости великого лидера, дипломат подчеркнул, что политику Гейдара Алиева успешно продолжает президент Ильхам Алиев. Э.Полухов, говоря о минной угрозе, которая сохраняется до сих пор на освобожденных в 44-дневной Отечественной войны землях, расценил гибель и увечье сотен мирных жителей в результате взрыва мин на этих территориях как тяжкое преступление глобального масштаба.

Выступивший на мероприятии генерал Х.Лабиб отметил, что в Египте тепло вспоминают общенационального лидера азербайджанского народа. Он высоко оценил усилия Гейдара Алиева, направленные на установление мира внутри и за пределами Азербайджана, подчеркнул, что великий лидер был умелым политиком, способным эффективно выйти из возникших кризисов.

Х. Лабиб отметил важность оказания финансовой и технической поддержки международными организациями странам, страдающим от мин.

Бывший заместитель министра экологии Египта А. Хайба рассказал о последствиях мин для окружающей среды и представил рабочий документ по этому поводу.

На мероприятии также было продемонстрировано видеообращение азербайджанского эксперта, президента Международного фонда Евразийской прессы Умуда Мирзоева к участникам семинара. Затем докладчики ответили на многочисленные вопросы участников мероприятия.