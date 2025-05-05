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В Египте почтили память Гейдара Алиева в 102-ю годовщину со дня рождения

В Египте почтили память Гейдара Алиева в 102-ю годовщину со дня рождения В Египте почтили память Гейдара Алиева в 102-ю годовщину со дня рождения
Внешняя политика
5 мая 2025 г. 12:56
В Египте почтили память Гейдара Алиева в 102-ю годовщину со дня рождения

В Египте прошло мероприятие, приуроченное к 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Мероприятие было организовано Азербайджанским центром культуры "Хары Бюльбюль" в Каире с участием представителей международных и местных организаций, членов азербайджанской общины Египта и студентов местных вузов.

В рамках мероприятия был продемонстрирован короткометражный фильм "Азербайджан и Гейдар Алиев", рассказывающий о жизни и деятельности великого лидера.

В заключение студенты египетских университетов прочитали стихотворения на азербайджанском языке, посвященные памяти выдающегося политического деятеля.

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Версия на английском языке ФотоHeydar Aliyev commemorated in Egypt on his 102nd birthday anniversary
Версия на азербайджанском языке ФотоMisirdə Heydər Əliyevin anadan olmasının 102-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib

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