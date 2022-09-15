В эфире мексиканского радио рассказали об очередной военной провокации Армении

13 сентября по мексиканскому радио «El Heraldo» было передано интервью посла Азербайджана в этой стране Мамеда Талыбова с известным ведущим Виктором Санчесом Баньосом о широкомасштабной провокации армянских вооруженных сил.

13 сентября по мексиканскому радио «El Heraldo» было передано интервью посла Азербайджана в этой стране Мамеда Талыбова с известным ведущим Виктором Санчесом Баньосом о широкомасштабной провокации армянских вооруженных сил.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В интервью было сказано, что Азербайджан представил документ, состоящий из 5 принципов установления мира в регионе и нормализации отношений с Арменией.

Отметив, что важнейшим пунктом представленных армянской стороне 5 принципов является взаимное признание территориальной целостности и суверенитета государств, М.Талыбов отметил, что, несмотря на это, правительство Армении и некоторые армянские реваншистские группировки не намерены отказываться от своих территориальных претензий к Азербайджану, а также не хотят признавать, что Карабах является частью Азербайджана.

В конце посол указал, что очередная агрессия армянской стороны против Азербайджана грубо нарушает основополагающие нормы и принципы международного права, и эти шаги Армении полностью противоречат продолжающемуся процессу нормализации и мира, а также представляют угрозу безопасности и стабильности в Кавказском регионе.