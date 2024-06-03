В эфире Haber Global назвали истинную цель нападавших на офис SOCAR в Стамбуле

В эфире турецкого телеканала Haber Global показали сюжет, в котором была раскрыта истинная цель напавшей на стамбульский офис SOCAR группы радикалов, называвших себя сторонниками Палестины.
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Позднее стало известно, что большинство участников акции поддерживают деятельность террористических группировок, воюющих против Турции в Сирии и Ираке, отмечает телеканал.
"Сторонники террористической организации, озвучивая клеветнические утверждения, что якобы нефть через Турцию продается Израилю, напали на офис Азербайджанской государственной нефтяной компании в Стамбуле. Нападавшие разбили окна, пытались выбить двери и выкрикивали угрозы. Главной целью маргинальных радикалов, выдававших себя за сторонников Газы, была азербайджано-турецкая дружба. Группа попыталась очернить Азербайджан, пуская в ход ложь и клевету", - говорится в сюжете.
В материале также говорится об иранском следе в организации этой акции.
"Вышеперечисленное ясно показывает, что настоящая цель – не поддержка Газы. В организации этой акции присутствует иранский след. Так, нападение на офис совершили группировки, поддерживаемые Ираном. Чувствительный для турков палестинский вопрос используется как инструмент", - подчеркивается в сюжете.
Также сообщается, что после освобождения от оккупации территорий Азербайджана прозападные силы прибегают к различным провокациям в попытке испортить отношения Баку и Анкары.
"Но эти попытки тщетны, такие акции не дадут какого-либо результата", - отмечается в материале.