В эфире Haber Global назвали истинную цель нападавших на офис SOCAR в Стамбуле

В эфире турецкого телеканала Haber Global показали сюжет, в котором была раскрыта истинная цель напавшей на стамбульский офис SOCAR группы радикалов, называвших себя сторонниками Палестины.

В эфире турецкого телеканала Haber Global показали сюжет, в котором была раскрыта истинная цель напавшей на стамбульский офис SOCAR группы радикалов, называвших себя сторонниками Палестины.

Как сообщает Report , в материале констатируется, что нападавшие предприняли безуспешную попытку подорвать отношения между Турцией и Азербайджаном.

Позднее стало известно, что большинство участников акции поддерживают деятельность террористических группировок, воюющих против Турции в Сирии и Ираке, отмечает телеканал.

"Сторонники террористической организации, озвучивая клеветнические утверждения, что якобы нефть через Турцию продается Израилю, напали на офис Азербайджанской государственной нефтяной компании в Стамбуле. Нападавшие разбили окна, пытались выбить двери и выкрикивали угрозы. Главной целью маргинальных радикалов, выдававших себя за сторонников Газы, была азербайджано-турецкая дружба. Группа попыталась очернить Азербайджан, пуская в ход ложь и клевету", - говорится в сюжете.

В материале также говорится об иранском следе в организации этой акции.

"Вышеперечисленное ясно показывает, что настоящая цель – не поддержка Газы. В организации этой акции присутствует иранский след. Так, нападение на офис совершили группировки, поддерживаемые Ираном. Чувствительный для турков палестинский вопрос используется как инструмент", - подчеркивается в сюжете.

Также сообщается, что после освобождения от оккупации территорий Азербайджана прозападные силы прибегают к различным провокациям в попытке испортить отношения Баку и Анкары.

"Но эти попытки тщетны, такие акции не дадут какого-либо результата", - отмечается в материале.