Джейхун Байрамов принимает участие на заседании глав МИД стран ОИС в Джидде

В Джидде началось внеочередное заседание министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В Джидде началось внеочередное заседание министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report, основная цель встречи - обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в этом регионе, которая представляет угрозу безопасности для гражданского населения.

На заседании, организованном Королевством Саудовская Аравия, нынешним председателем Исламского саммита и Исполнительного комитета, принимает участие глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Ожидается, что министр иностранных дел Азербайджана выступит на заседании и проведет двусторонние встречи.