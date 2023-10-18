Джейхун Байрамов принимает участие на заседании глав МИД стран ОИС в Джидде

В Джидде началось внеочередное заседание министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Как сообщает Report, основная цель встречи - обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в этом регионе, которая представляет угрозу безопасности для гражданского населения.
На заседании, организованном Королевством Саудовская Аравия, нынешним председателем Исламского саммита и Исполнительного комитета, принимает участие глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
Ожидается, что министр иностранных дел Азербайджана выступит на заседании и проведет двусторонние встречи.