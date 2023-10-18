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Джейхун Байрамов принимает участие на заседании глав МИД стран ОИС в Джидде

Джейхун Байрамов принимает участие на заседании глав МИД стран ОИС в Джидде В Джидде началось внеочередное заседание министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Внешняя политика
18 октября 2023 г. 15:04
Джейхун Байрамов принимает участие на заседании глав МИД стран ОИС в Джидде

В Джидде началось внеочередное заседание министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report, основная цель встречи - обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в этом регионе, которая представляет угрозу безопасности для гражданского населения.

На заседании, организованном Королевством Саудовская Аравия, нынешним председателем Исламского саммита и Исполнительного комитета, принимает участие глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Ожидается, что министр иностранных дел Азербайджана выступит на заседании и проведет двусторонние встречи.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov attending meeting of OIC FMs in Jeddah
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Ciddədə İƏT-in növbədənkənar komitə iclasında iştirak edir

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